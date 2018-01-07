Blaze: "Yer bulmak zor, ekipmanlar kalitesiz ve pahalı"

Grafiti yapmaya 15 yaşında başlayan, ismini vermekten çekinen ‘Blaze’ imzasını kullanan sokak sanatçısı, grafitinin ona adrenalin ve heyecan verdiğini söylüyor. Her defasında farklı yerleri boyadığını belirten Blaze, bu duygunun tarif edilemez olduğunu ancak deneyimleyerek bu hisse ulaşılabildiğini belirtiyor.

Kıbrıs Postasından Erkin Aday'a konuşan sokak sanatçısı, grafiti yapmaya bir kere başlayanın bir daha duramayacağını öne süren Blaze, bu sanatı gerçekleştirenlerin, iç dünyalarını keşfetmeleri ve genişletmeleri için güzel bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Grafitinin insanlık için önemine değinen Blaze, “Grafiti ile insanları bir araya toplayabilmek çok kolay. Herkes barış ve uyum içinde sokaklarda grafiti yapabilir, bunların yanında etkinlikler de yapılabilir. Kısacası grafiti insanları bir araya getirir” açıklamasında bulundu.

Grafiti sanatına gönül vermek isteyen gençlerin önünü açabilmek adına tavsiyelerde de bulunan Blaze, “Örneğin bir okulun duvarını boyamak için bir ekip tutuluyor ve çok para harcanıyor. Bir kaç grafiti sanatçısı ile daha uygun bir fiyata hatta belki de sadece sprey boya masrafları karşılığında, düz bir boya rengi yerine cıvıl cıvıl bir duvar elde edilebilir” şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ PROBLEMLERDEN BİRİ ÖNYARGILAR"

Ülkedeki grafiti sanatçılarının sıkıntılarına da değinen Blaze, en önemli problemlerden birinin, insanların ön yargıları olduğunu ifade ediyor. Blaze, “ İnsanlar bize suçlu gözüyle bakıyor. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum çünkü insanlara ve çevreye güzellik katıyorum” dedi.

"YER BULMAK ZOR, EKİPMANLAR KALİTESİZ PAHALI"

Sanatını icra etmek için yer bulmakta zorlandığını belirten Blaze, bir diğer sıkıntının ise sprey boya ve ekipmanların Kuzey Kıbrıs’ta kalitesiz ve pahalı olmasından yakındı.

Kıbrıs’ın güneyinin grafiti konusunda Kuzey’den daha gelişmiş bir durumda olduğunu söyleyen Blaze, “Güney’de bazı ara sokaklar, park yerleri ve hatta şirket duvarları bile grafitlilerle dolu ve saygı duyuluyor. Etkinlikler düzenleniyor, halk bir araya geliyor ve hiç kimseye suçlu gözüyle bakılmıyor” dedi.

Son olarak ülkemizin grafiti konusunda çok geride olduğunu belirten Blaze, “Tek isteğim bizlere saygı duyulması“ dedi.