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BM aracılığı ile iade bekleniyor

Hala Sultan Tekkesi’nde çalınan örtünün BM aracılığıyla Rum makamlara iade edilmesi bekleniyor..

26 Kasım 2017 Pazar 14:26
BM aracılığı ile iade bekleniyor
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Hala Sultan Tekkesi’nde çalınan örtünün BM aracılığıyla Rum makamlara iade edilmesi bekleniyor

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nde yer alan Hz. Muhammed’in süt halası Ümmü Haram’ın mezarı üzerinde bulunan ve geçtiğimiz gün iki şahıs tarafından çalınan örtünün bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Türk basınına atıfta bulunarak, Hala Sultan Tekkesi’nden örtünün çalınmasıyla ilgili iki kişinin KKTC Polisi tarafından tutuklandığını yazdı. 

Çalınan örtünün, Hala Sultan Tekke’deki cami imamına teslim edilmesinin beklendiğini yazan gazete, tutuklanan iki kişinin, Metehan sınır kapısından, Güney Kıbrıs’tan kiralanan araçla, Kuzey’e geçtiklerinin tespit edildiğini de belirtti.

Habere göre kiralık aracın, Pazartesi günü, BM aracılığıyla, Rum makamlara iade edilmesi de bekleniyor.

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