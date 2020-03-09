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BM askerleri ile KKTC polisi arasında kavga!

BM askerleri ile KKTC polisi arasında kavga çıktı.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:12
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BM askerleri ile KKTC polisi arasında kavga!

Lokmacı Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisleri arasında kavga çıktı.

Ara bölgede ‘duruş noktası’ konusunda anlaşılamaması sonucunda çıkan arbede bir süre sonra sonlandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
BM AskeriKKTC PolisSınır Kapıları
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