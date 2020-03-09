Lokmacı Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisleri arasında kavga çıktı.
Ara bölgede ‘duruş noktası’ konusunda anlaşılamaması sonucunda çıkan arbede bir süre sonra sonlandı.
Kaynak : Kıbrıs Postası
BM askerleri ile KKTC polisi arasında kavga çıktı.
Lokmacı Sınır Kapısı’nda Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisleri arasında kavga çıktı.
Ara bölgede ‘duruş noktası’ konusunda anlaşılamaması sonucunda çıkan arbede bir süre sonra sonlandı.
Kaynak : Kıbrıs Postası