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BM askerlerinin ülkeye girişini kısıtlayan karar 1 hafta daha uzatıldı

Birlemiş Milletler askerleri ve diğer personelleri ile Avrupa Birliği çalışanları ve yabancı diplomatların ülkeye girişlerini kısıtlayan karar, 1 hafta daha uzatıldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:10
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BM askerlerinin ülkeye girişini kısıtlayan karar 1 hafta daha uzatıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birlemiş Milletler askerleri ve diğer personelleri ile Avrupa Birliği çalışanları ve yabancı diplomatların ülkeye girişlerini kısıtlayan kararın, 1 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Özersay, alınan kararın, yetkililere diplomatik yoldan bildirildiğini kaydetti. 

Özersay ayrıca, KKTC'de bulunan iki BM askeri kampındaki asker ve diğer personelin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yarın polisin eskortuyla iki ayrı konvoyun bu kamplara erzak götürmesine izin verileceğini bildirdi. 

Kudret Özersay'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklaması şöyle: 

"Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler askerleri ve diğer personeli ile AB çalışanlarının ve yabancı diplomatların ülkemize girişini bir hafta süreyle durdurmuştuk (salgınla mücadele kapsamındaki özel izine tabi geçişler istisna olmak üzere). Bahse konu şahısların ülkemize girişlerine dair kısıtlamayı bir hafta daha uzattık ve bunu kendilerine diplomatik yoldan bildirdik.

Öte yandan KKTC'de bulunan iki BM askeri kampındaki asker ve diğer personelin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yarın polisimizin eskortuyla iki ayrı konvoyun durmaksızın doğrudan bu kamplara erzak getirmesine izin vereceğiz.

Kamuoyunun bilgisine."

Anahtar Kelimeler:
Birlemiş MilletlerBirlemiş Milletler AskerleriAvrupa Birliği
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Lütfen Okuyun 2020-04-20 15:47:13

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