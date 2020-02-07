BM Barış Gücü Rumların sınır ihlalini sadece seyretti

Rumlar, Yiğitler Burcu Parkı yakınında KKTC sınırını ihlal ederek “Spitfire” olarak bilinen binaya müdahale etti.

Eski eser niteliğinde olan sözkonusu binada kış koşulları nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve askeri makamların eşgüdümüyle güçlendirme çalışması planlanmış, binanın hasarlı yüzünün ara bölgeye bakması nedeniyle iyi niyet çerçevesinde BM Barış Gücü’nün ilgili birimlerine de bu duyurulmuştu.

Ancak binaya usulüne uygun olarak müdahale edilmesinin planlandığı esnada Rum tarafı KKTC sınırını ihlal ederek binaya müdahale etmeye başladı.

Kıbrıs Rum tarafı provokasyon içeren bu ihlali gerçekleştirirken ara bölgenin bütünlüğünü koruma sorumluluğu olan BM Barış Gücü bu müdahaleyi sadece seyretmekle kaldı; Rum araçlarının ve çalışanlarının sınırı ihlal etmesine müdahalede bulunmadı.

Rum tarafının ihlali ve Barış Gücü’nün bu ihlali engellememesinin tespit edilmesi üzerine Kıbrıs Türk tarafı BM’ye uyarıda bulundu ve yasadışı çalışma durduruldu.

Yasadışı müdahalenin durdurulmasının ardından Kıbrıs Türk tarafının yaptığı incelemede, Rumların müdahalesiyle binanın bir bölümünün yıkıldığı ve binaya ait tabela da dahil olmak üzere bazı malzemelerin çalındığı tespit edildi.

Bu arada, Kıbrıs Rum tarafı ısrarlı tutumunu sürdürerek “Spitfire” binasının karşısındaki ara bölgeye asker de gönderdi. Ancak Kıbrıs Türk tarafının girişimleryle askerlerin geri çekildiği öğrenildi.

(BRT)