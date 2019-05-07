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BM'den Kıbrıs açıklaması

07 Mayıs 2019 Salı 11:17
BM'den Kıbrıs açıklaması
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Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

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Dujarric, “Genel Sekreter, gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyor. Hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin tutumumuz değişmedi. Kıbrıs ve çevresinde bulunan hidrokarbondan iki toplumun da faydalanması gerek.” dedi.
Sözcü Dujarric, taraflara gerginliğin azaltılması için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri AntonioGuterres, Kıbrıs raporunda da Kıbrıs’ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini belirtmişti.

(BRT/AA)

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BM
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