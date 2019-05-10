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BM'den Macaristan'a göçmen tepkisi

10 Mayıs 2019 Cuma 10:43
BM'den Macaristan'a göçmen tepkisi
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 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) hukukunu ve uluslararası hukuku ihlal ederek 2 Afganistanlı aileyi ülkeden çıkmaya zorlamasına tepki gösterdi.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Macaristan'ın 7'si çocuk 11 kişiden oluşan 2 aileyi ocak ayından bu yana Sırbistan sınırındaki 2 kampta (transit bölge) tuttuğu, yetkililerin 7 Mayıs gecesi iki aileyi sınırdaki dikenli tel örgüdeki kapıya getirerek onlara Sırbistan'a geri dönmemeleri halinde uçakla Afganistan'a geri gönderileceklerinin söylendiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri FilippoGrandi'nin, ''Bu ailelerin durumu Macaristan ile ilgili var olan derin endişelerimizi güçlendiriyor. Macaristan'da iltica başvuruları, içeriğine bakılmadan sadece sert kanunlara dayanılarak otomatik olarak reddediliyor.'' şeklindeki sözlerine yer verildi.

BMMYK'nin Afgan ailelerin geri yollanmasını engellemek için Macaristan'daki ilgili kurumlara başvuru yaptığı ifade edilen açıklamada, tüm bu adımlara rağmen ailelerin Sırbistan'a geri yollandığı kaydedildi.

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Afgan ailelerin Sırbistan'da kampa yerleştirildiği aktarılan açıklamada, ''Ailelerin BMMYK'ye verdiği bilgiye göre, Macar yetkililer beş gün boyunca yetişkinlere hiçbir şey vermedi. Bu olay, (Macaristan'daki) kamplarda iltica başvurusu reddedilen kişilere yiyecek verilmediği söylemlerini güçlendiriyor.'' ifadesi kullanıldı.

BMMYK'nin Macar hükümetine, iltica başvurusunda bulunanlara başvuruları neticeleninceye kadar yiyecek sağlanması çağrısında da bulunduğu açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) geçici kararı neticesinde dört çocuk ve anneden oluşan başka bir ailenin kampta kalabildiği bilgisi yer aldı.

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çeken hükümet, sınır bölgelerinde olağanüstü hâl ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MacaristanGöçmen T
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