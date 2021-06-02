BM duyurdu: Geçişler Cuma günü başlıyor

Mevcut durumda geçişlerde 7 günlük negatif antijen veya PCR testi istenecek.
BM Sözcülüğü açıklamasında, yapılacak epidemiyolojik değerlendirmeye göre geçiş kriterleri duyuruldu.
Son Güncelleme: 02.06.2021 16:49
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcülüğü, adadaki tüm geçiş kapılarının Cuma günü yeniden geçişlere açılacağını duyurdu.
Mevcut durumda geçişlerde 7 günlük negatif antijen veya PCR testi istenecek.
BM Sözcülüğü açıklamasında, yapılacak epidemiyolojik değerlendirmeye göre geçiş kriterleri duyuruldu.