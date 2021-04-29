BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs açıklaması

KKTC ve Rum kesimi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.

GEÇTİĞİMİZ GÜN YOĞUN GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü geçtiğimiz günün yoğun geçtiği açıklanmıştı.



Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından TSİ 20.00'ye kadar ara verilmiş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün son oturumu TSİ 21.30'da sona ermişti.

Toplantılara, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katılmıştı.



Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde sona eren ikinci gün toplantılarının ardından konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği vermişti.

KKTC TARAFI 6 MADDELİK ÖNERİDE BULUNMUŞTU

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirtti.



Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre’de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Guterres'e sunduğu 6 maddeden oluşan öneriyi değerlendirdi.



Saner, "Türk tarafının ortaya koymuş olduğu 6 parametre tamamen görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönündedir. Burada ne toprak tavizi ne de diğer konuların açık bir şekilde nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi gibi bir şey yok.” dedi.



"Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil." diyen Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözümü istediklerini söyledi.



İŞTE 6 MADDELİK ÖNERİ



Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Guterres'e sunulan 6 maddelik öneride, iş birliğine dayalı ilişkinin şu ilke ve düzenlemelere dayanması gerektiğine vurgu yapıldı:



1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​



2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.



3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.



4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.



5- Herhangi bir anlaşma bağlamında, iki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.



6- Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.