BM Güvenlik Konseyi’nden Libya’da ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çarşamba günü yapılan acil oturumdan iki gün sonra yaptığı açıklamayla, başkent Trablus’a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin bulunduğu merkeze düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tüm taraflara, gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, taraflar hızlı şekilde Birleşmiş Milletler denetiminde siyasi sürece dönmeye, insani erişime izin vermeye, üye devletler ise Libya’ya uygulanan silah ambargosuna uymaya ve krize müdahil olmamaya davet edildi.

(BRT)