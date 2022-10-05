Künye
Kıbrıs 24
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
banner107

"BM için bu konu sürpriz değildir."

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile KKTC topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir." dedi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 18:35
47 Okunma
"BM için bu konu sürpriz değildir."



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne yönelik yapmış olduğu açıklamasının gündem olmasının ardından BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ‘Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler’ şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “Sanki yeni bir konuymuş gibi gündeme taşınmasını gerçekten yadırgıyorum” dedi.

Ertuğruloğlu, “Bir gazeteci arkadaşımız, benim söylediklerimi kendi siyasi görüşleri ile yorumlayarak manşete çekmesi dikkat çekti. Ben Washington’da da konuştum, kimsenin bu kadar dikkatini çekmedi, böyle gündem olmadı. Benim açıklamalarım başka türlü kullanılarak, haber yapılması dikkat çekti. Bu manşeti yapan gazeteci arkadaşa teşekkür etmem gerekiyor…” diye konuştu.

BM BARIŞ GÜCÜ, RUM TARAFININ ONAYI İLE KKTC TOPRAKLARINDA GÖREV YAPAMAZ”

Konunun özüne işaret eden Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Biz BM Barış Gücü’nün bu adada yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek, rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı…  Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile KKTC topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir. Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz.

Bu topraklarda vahşetin her türlüsü BM Barış Gücü varken yaşandı. Dolayısıyla BM Barış Gücü bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak.”

“BİZE SAYGISI OLAN BU ANLAŞMAYI BİZİMLE YAPAR”

Bazı çevrelerin konuyu farklı noktalara çekmesinin iyi niyetli olmadığına vurgu yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu konuda bizim özür dileyecek bir pozisyonumuz yoktur. İki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Eleştirecek olan eleştirir, benim görevim ülkenin çıkarlarıdır. Bize saygısı olan bu anlaşmayı bizimle yapar. Bu devlet sorma gir hanı değildir. Bu devletin bir yönetimi vardır, dünya tanımıyor olabilir ama ana vatanımız bizi tanıyor. Beni tanımıyorsa, benim topraklarımda görev yapmayacak. Bizi eleştirenler de karar versin. Bu devlet var mı yok mu? Neyi desteklediklerini bu hakla paylaşsınlar. Beni eleştirmek gibi ucuz politikaya yeltenmesinler.”

Anahtar Kelimeler:
Tahsin ErtuğruloğluDışişleri BakanıBM Barış Gücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Görevden alma ve atamalar devam ediyor
Serhat Akpınar, DP Genel Sekreterliğine aday
Serhat Akpınar, DP Genel Sekreterliğine aday
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim