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BM Kıbrıs özel temsilciliğine diplomat Stewart atandı

Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

05 Kasım 2021 Cuma 09:29
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BM Kıbrıs özel temsilciliğine diplomat Stewart atandı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs özel temsilciliğine Kanadalı diplomat Colin Stewart'ı atadı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Stewart'ın Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun da başkanı olacağı belirtildi.

Kıbrıs özel temsilciliği görevi ile Elizabeth Spehar'ın yerini alacak olan Stewart, aynı zamanda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

BM bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Colin Stewart, daha önce Batı Sahara özel temsilcisi olarak çalıştı.

Anahtar Kelimeler:
GuterresColin Stewart
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