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BM'den sınır kapılarıyla ilgili çağrı geldi

Birleşmiş Milletler Rum Yönetimi tarafından 4 kapının kapatılması sonrasında bir açıklama yaparak taraflar arasında diyalog ve koordinasyonun devam etmesini istedi.

05 Mart 2020 Perşembe 11:36
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BM'den sınır kapılarıyla ilgili çağrı geldi

BM, karşılık varılan mutabakat sonrasında açılan ve 17 yıldır açık olan geçiş noktalarının açık kalmasının taraflar arasında güven artırıcı önemli bir önlem olduğunun unutulmamasına vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler açıklamasında BM’nin her iki tarafın sağlığı konusunda yardımcı olamaya hazır olduğuna işaret edilerek tarafların bu konuda yakın iş birliği içinde kapsamlı çalışmalar yürütmelerinin önemine işaret edildi.

BM, bu konuda oluşturulan sağlık komitesinin önemli bir araç olduğuna vurgu yaparak geçişlerin 2003 yılından itibaren Kıbrıslıların ada üzerindeki dolaşım özgürlüğünü sağlayan ve normal koşullara dönülmesinde bir araç olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 05.03.2020 13:02
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerSınır KapılarıKıbrıs Sınır
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