“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”

Servisten verilen bilgiye göre, “Böbrek Hastalığı ile İyi Yaşamak” mottosuna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlikte, Nefroloji uzmanları Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Uzm. Dr. Simge Bardak ve Uzm. Dr. Ahmet Behlül tarafından ilköğretim düzeyinde 5. sınıf öğrencileri ile online interaktif sunum yapıldı.