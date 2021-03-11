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“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”

Dünya Böbrek Günü nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Servisi’nce online sunum gerçekleştirildi.

11 Mart 2021 Perşembe 14:52
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“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”

Servisten verilen bilgiye göre, “Böbrek Hastalığı ile İyi Yaşamak” mottosuna dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlikte, Nefroloji uzmanları Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Uzm. Dr. Simge Bardak ve Uzm. Dr. Ahmet Behlül tarafından ilköğretim düzeyinde 5. sınıf öğrencileri ile online interaktif sunum yapıldı.

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