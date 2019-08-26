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Böbrek nakli oldu, kalbine yenildi

Kıbrıs’ın sevilen ve tanınan isimlerinden 55 yaşındaki Nadi Aşık, dün yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
Böbrek nakli oldu, kalbine yenildi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde böbrek nakli olan Nadi Aşık  dün ameliyatının ardından kalbine yenik düştü.

Ağustos ayının başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki öğretmen Celal Öztürk’ün böbreklerini alan Nadi Aşık,  dün ameliyattan sonra uyandırıldığı sırada “Kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Nefrolog Doktor Deren Oygar, “Nadi Aşık  iki yıldır diyaliz hastasıydı. Hastanın geçirdiği rahatsızlık böbrek naklinden dolayı değildir”dedi.

HABERKIBRIS

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BöbrekNAKLİKalbineYenildi
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