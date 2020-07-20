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Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı

Bölgeden 245 poşet ve iki kamyon dolusu çöp çıktı!

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
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Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı

Bahar SANCAR / GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Girne Belediyesi’nin hafta sonu Boğaz Piknik Alanı’nda yaptığı temizlik çalışması bugün de devam etti ve piknik alanındaki çöpler tamamen temizledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada Cumartesi Günü başlayan temizlik çalışmalarının bugün de devam ettiğini söyleyerek, “Ekiplerimiz Boğaz Piknik Alanı’ndan iki günde toplamda 245 büyük poşet ve iki büyük kamyon çöp toplayarak bölgeyi tamamen çöplerden arındırdı. Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda aileleri ile beraber keyifli ve huzurlu vakit geçirebilmeleri için temizlik çalışmamızı özveri ile gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Boğaz Piknik Alanı’nın takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çevremize hep birlikte sahip çıkmalıyız” açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Boğaz Piknik AlanıGirne Belediyesi
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