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Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı

Girne Belediyesi ekipleri Boğaz Piknik alanında çevreye gelişigüzel atılan çöpleri bu sabah yoğun bir çalışma ile temizledi. Vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, daha temiz bir çevre için herkesi duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:03
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Boğaz Piknik Alanı çöplerinden arındı

Bahar SANCAR/GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Girne Belediyesi ekipleri Boğaz Piknik alanında çevreye gelişigüzel atılan çöpleri bu sabah yoğun bir çalışma ile temizledi. Vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, daha temiz bir çevre için herkesi duyarlı ve bilinçli olmaya davet etti.

DOĞA RAHAT BİR NEFES ALDI

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediyesi’nin duyarlı yaklaşımı ile bu sabah saat 06.00’da Boğaz Piknik Alanı bölgesinde temizlik çalışmaları yapıldı. Ülke insanının sosyalleşebileceği, doğa ile iç içe güzel vakit geçirebileceği ender ormanlık alanlarından biri olan Boğaz piknik alanının, sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin ardından harekete geçen Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Girne Belediyesi’nin girişimleri ile bölgedeki çöpler temizlendi ve doğa rahat bir nefes aldı.


115 POŞET VE BİR BÜYÜK KAMYON DOLUSU ÇÖP

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuya hassasiyetle yaklaşıldığını ve bölgede bir temizlik çalışması başlatıldığını söyledi. Bu sabah ekipler ile birlikte temizlik çalışmalarında yer alan Güngördü, Girne Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde olmamasına karşın, Kuzey Kıbrıs halkı için bu temizlik çalışmayı yaptıklarını belirtti. Güngördü, “Bölgeden 115 büyük poşet ve bir çift dingil kamyon dolusu çöp” toplandığını ifade etti. Vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Güngördü, “Hep birlikte ve el ele daha temiz bir Kuzey Kıbrıs’a sahip olabiliriz” mesajı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Boğaz Piknik AlanıGirne Belediyesi
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