Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Volkswagen artık "Beetle" üretmeyecek
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı
Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Boğaz piknik alanı temizlendi

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:50
Boğaz piknik alanı temizlendi

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Orman Dairesi’nin tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik Alanı’nda temizlik çalışması yaptı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 3 hafta önce temizlik çalışması yapılan bölgede bugün toplanan çöp poşetleri, küçük bir kamyoneti doldurdu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle Girne Boğaz Piknik Alanı’nı pilot bölge seçtiklerini ifade etti.

Nidai Güngördü, belediyenin temizlik şubesi ekiplerinin kentte 365 gün temizlik yaptıklarını belirterek, “vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bir çok bölgede bildiri dağıttıklarını hatırlattı.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Boğaz PiknikTemizlikHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Eşime iftira attılar'
'Eşime iftira attılar'
East Med için imzaların yılsonuna kadar atılması bekleniyor
East Med için imzaların yılsonuna kadar atılması bekleniyor
e-Devlet için 3 istihdam yapılacak
e-Devlet için 3 istihdam yapılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim