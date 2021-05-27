Boğaz Piknik Alanı Temizlendi

Girne Belediyesi temizlik ekipleri, her yıl kendi sorumluluk alanı olmayan ve Orman Dairesi tasarrufunda bulunan Girne Boğaz Piknik alanında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri ile Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi’nin iş makinesi ve işgücüyle verdiği destekle 253 çöp poşeti atık toplandı.

Güngördü: Birlikte Daha Temize

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Birlikte Daha Temize” düşüncesiyle hareket etmemiz gerektiğine işaret etti. Güngördü, piknik alanını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti.

Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi’nin verdiği destek için de teşekkürlerini ileten Güngördü, vatandaşların temiz bir gelecek için öncelikle kullandıkları alanları temiz tutması gerektiğini belirtti.