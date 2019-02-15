Boğaziçi Direnişi Şehitleri anıldı ve Şehitler Anıtı törenle açıldı

1964-1974 yılları arasında şehit olan 8 Boğaziçi Şehit’i bugün Yeniboğaziçi’nde düzenlenen törenle açıldı ayrıca isimlerine yapılan Şehitler Anıt’ı törenle açıldı.

Boğaziçi Şehitleri’nden Bekir Ethem, Doğan Ahmet Haşim, Fahri Ahmet Hüdaverdi, Hüseyin Hamza, Hüseyin Mevlit, İbrahim Ali,Mehmet Salih Şakir ve Mustafa Hüseyin Muharrem bugün düzenlenen törenle anılırken, adlarına yaptırılan Şehitler Anıtı’da törenle açıldı.

Törene;Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Gazimağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu,bölge belediye başkanları, dernek kurum kuruluş yetkilileri ile askeri ve sivil halk katıldı.

Anıt’ın açılışının gerçekleştirilmesinin ardından tören, Saygı duruşu, Saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti daha sonra ise Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Zurnacılar konuşmasında Boğaziçi- Geçitkale çarpışmalarının Kıbrıs gelişmelerine yeni bir yön vermesi bakımından büyük önem taşıdığını anımsatarak, 15 Kasım 1967’de Boğaziçi-Geçitkale-Ötüken ve Alaminyo mücahitlerinin direniş ve savunmalarına karşın üstün güçlerle Grivas komutasında yapılan saldırılar sonucunda 24 şehit ve birçok yaralı vererek köyleri Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiğini anlattı.

Zurnacılar, Kıbrıs Türkü’nün milli davasında bir dönüm noktası teşkil eden Geçitkale-Boğaziçi ve diğer köylerin mücahit halkının göstermiş oldukları atalara özgü birlik,beraberlik ve mukavemetçilik ruhunun takdir edilecek düzeyde olduğunu belirterek, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Törende daha sonra şehitler hakkında bilgi sunuldu ve Yazar-Siyasetçi-Devlet adamı İsmail Bozkurt da gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Bozkurt anıtın bugüne dek yapılmamasının çok büyük bir eksiklik olduğuna vurgu yaparak, geç de olsa anıtın bölgeye kazandırılmasına katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

İsmail Bozkurt Boğaziçi Direnişi hakkında bilgi vererek sürdürdüğü konuşmasında, köyde yapılan saldırıların sayısının henüz net olarak bilinmediğini ancak 15 Kasım 1967’de gerçekleştirilen ve adlarına anıt yapılan 8 şehidin Yunan hükumetinin oy birliğiyle aldığı bir kararla yapıldığını ifade etti ve bu nedenle Boğaziçi Direnişinin gerek Kıbrıs tarihi gerek Yunan tarihi gerek se Dünya Tarihi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Törende daha sonra Yeniboğaziçi Camii imamı İsmail Taşçı tarafından şehitler için dua okundu,Mustafa Tazeoğlu ‘Boğaziçi Direnişi’ adlı şiiri seslendirdi ve Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencilerinden Ayşe Akbelli ve Süheyla Harmancıoğlu şiirler okuyarak tören sona erdi