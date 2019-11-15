Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Boğaziçi Direnişi ve Şehitleri anıldı

Boğaziçi Direnişi ve Şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

15 Kasım 2019 Cuma 15:25
Boğaziçi Direnişi ve Şehitleri anıldı

Yeniboğaziçi’nde yer alan Boğaziçi Direnişi ve Şehitler Anıtı’nda yer alan tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve askerler tarafından üç el saygı atışı yapıldı.

Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencisi tarafından “15 Kasım” isimli şiir okundu. Araştırmacı Yazar İsmail Bozkurt’un konuşmasının ardından, din görevlisi tarafından şehitler için dua edilerek tören sona erdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Direnişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkanlığındaki Heyeti Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başkanlığındaki Heyeti Kabul Etti
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
İskele’de ‘CUMHURİYET’ coşkusu
İskele’de ‘CUMHURİYET’ coşkusu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim