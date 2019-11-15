Boğaziçi Direnişi ve Şehitleri anıldı

Yeniboğaziçi’nde yer alan Boğaziçi Direnişi ve Şehitler Anıtı’nda yer alan tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve askerler tarafından üç el saygı atışı yapıldı.

Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencisi tarafından “15 Kasım” isimli şiir okundu. Araştırmacı Yazar İsmail Bozkurt’un konuşmasının ardından, din görevlisi tarafından şehitler için dua edilerek tören sona erdi.