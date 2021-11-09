Boğazını sıktı, parmağını kırdı

Gazimağus'da bir inşaatta çıkan kavgada bir kişinin parmağı kırıldı.

Polisten olayla ilgili yağılan açıklama şöyle:

08.11.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan Y.K.(E-35), inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile M.A.S.H.(E-27)’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra adı edilenin sağ elini bükmek suretiyle sağ el orta parmağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.