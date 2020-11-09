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Boğazköy'de bir kişi silahla vuruldu

Aralarında çıkan tartışma sonucu taraflardan biri tasarrufundaki silahla tartıştığı kişiye ateş ederek yaraladı. Ateş eden tutuklandı, yaralanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:38
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Boğazköy'de bir kişi silahla vuruldu

Girne - Boğazköy’de Kelebek Sokak üzerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, 22 yaşındaki M.B., aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk Bingöl’e doğru ateş etmek suretiyle adı edileni sol kalça kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan Berk Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, zanlı hakkında “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu”, “Yaralama” ve“Meskun mahalde ateş açma” suçlarından soruşturma açıldı.

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