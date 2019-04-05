Boğazköy'de iş kazası: 1 ağır yaralı

Polis Basın Subayığı’ndan edinilen bilgiye göre iş kazası, bugün saat 15:30’da meydana geldi.
Boğazköy'de Gönen Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan iki katlı inşaatta tuğla işi yapan Hamza Teke (E-45) dengesini kaybedip yaklaşık 3.40 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Yaralı işçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburgalarında ve kalçasında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.