Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, Girne -Lefkoşa arasındaki fiber optik kabloda çalışma yapacağından dolayı, Bogazköy, Dikmen ve Pınarbaşı santrallerinden hizmet alan Abonelerin yarın ve 4 Nisan Pazar 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler yaşayacağı belirtildi.
BOĞAZKÖY, DİKMEN VE PINARBAŞI BÖLGELERİNDE İLETİŞİMDE KESİNTİ OLACAK
Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde yarın ve Pazar elektronik iletişim hizmetlerinde kesintiler olacak.
02 Nisan 2021 Cuma 18:01
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