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BOĞAZKÖY, DİKMEN VE PINARBAŞI BÖLGELERİNDE İLETİŞİMDE KESİNTİ OLACAK

Boğazköy, Dikmen ve Pınarbaşı bölgelerinde yarın ve Pazar elektronik iletişim hizmetlerinde kesintiler olacak.

02 Nisan 2021 Cuma 18:01
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BOĞAZKÖY, DİKMEN VE PINARBAŞI BÖLGELERİNDE İLETİŞİMDE KESİNTİ OLACAK

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan duyuruda, Girne -Lefkoşa arasındaki fiber optik kabloda çalışma yapacağından dolayı, Bogazköy, Dikmen ve Pınarbaşı santrallerinden hizmet alan Abonelerin yarın ve 4 Nisan Pazar 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve data hizmetlerinde kesintiler yaşayacağı belirtildi.

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