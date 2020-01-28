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Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda kaza: 2 yaralı!

Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda saat 14:45’te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

28 Ocak 2020 Salı 17:02
Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda kaza: 2 yaralı!

Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu'nda saat 14:45’te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu 2 -3 km'leri arasında, bugün saat 14:45’te Durdu Albistan (K-37), yönetimindeki DL 119 plakalı araç ile Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Oktay ÜN (E-21) yönetimindeki DE 423 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile  DL 119 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Birgül Tunç (K-40) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
BoğazköyPınarbaşı
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