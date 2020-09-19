Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Alagadi halk plajında bugün saat 14:30 sıralarında boğulma tehlikesi geçiren Yazan Omar Mohammad Alja'farı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alagadi halk plajında bugün saat 14:30 sıralarında yüzmek maksadıyla denize giren ve denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Yazan Omar Mohammad Alja'farı tedavi görmekte olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor