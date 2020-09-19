Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu...
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Alagadi'de boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

19 Eylül 2020 Cumartesi 16:31
1999 Okunma
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Alagadi halk plajında bugün saat 14:30 sıralarında  boğulma tehlikesi geçiren Yazan Omar Mohammad Alja'farı  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alagadi halk plajında bugün saat 14:30 sıralarında yüzmek maksadıyla denize giren ve denizin dalgalı olması sebebiyle boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Yazan Omar Mohammad Alja'farı tedavi görmekte olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Son Güncelleme: 19.09.2020 16:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da trafik kazası
Lefkoşa'da trafik kazası
EL-SEN grev açıkladı
EL-SEN grev açıkladı
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
“Polise gidersen de ilişkimiz olduğunu ailene söylerim”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim