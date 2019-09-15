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Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda

15 Eylül 2019 Pazar 13:24
Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yoğun bakımda

İskele Makhenzi Halk Plajı’nda dün saat 18.00 sıralarında İskele’de sakin Abbasali Muhammedi Kheir Abadi (E-68), denizde yüzerken su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis açıklamasında göre, bahse konu şahıs kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hasta, nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğulma Tehlikesi
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