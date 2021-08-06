Sendika, yetkililere; elektrik fiyatlarına yüzde 30 zam talebi hangi anlayışın, hangi bilimsel verinin ürünü olduğunu konusunda açıklama yapması çağrısında da bulundu.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun elektrik fiyatlarına yüzde 30 zam kararı ülkenin yönetim anlayışının göstergesidir” ifadesine yer verildi.

“Ülkenin ekonomik anlamda daraldığına, ekonomi ve özel sektör çalışanlarının aylardır ücretsiz, yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine” işaret eden Serdaroğlu, “K. T. Elektrik Kurumu’nun gelir-gider dengesini sorgulamadan, ekonomik daralan uygulamalarda gider kalemlerini gözden geçirmeden, elektrik fiyatlarına yüzde 30 zam talebi hangi anlayışın, hangi bilimsel verinin ürünüdür onu da açıklamaları lazımdır” diye konuştu.

Serdaroğlu, “Bütçe gelirinin yüzde 11 civarında olduğu, 7 aylık dönemde, dünya petrol satış fiyatlarının yarılandığı bir dönemde yüzde 30 zam elektrik kurum yönetiminin keyfi bir anlayışıdır. Ülke insanının ve tüm üretim kesimlerinin ekonomik anlamda perişan olduğu bir dönemde tedbir yerine bol keseden zam kabul edilemez” dedi.