Bölge halkı 15.00'e kadar test yaptırabilecek

Lapta Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Koronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin saat 15.00’e kadar belediye binasına gitmelerini rica etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonrası PCR Test ekibi şuan itibari ile Lapta Belediye binasında test yapmaya başlamıştır. Test yapmak isteyen vatandaşlarımız saat 15.00’a kadar belediye binamıza gelmeleri rica olunur.

Mesafe kurallarına uyarak belediye binamızda testlerinizi yaptırabilirsiniz.

Temizlik, maske ve mesafe...”