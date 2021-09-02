Bölgede petrol kaynaklı kirlilik tespit edilmedi

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin giderilmesi amacıyla;Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi uzman personeli, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teknik ekipleri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti personelleri tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıylaKKTC’ye gelen Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi personellerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, elde edilen son durum hakkında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bilgi aktarıldı.

Toplantıda; bölgede şimdiye kadar yapılan müdahale ve temizleme çalışmalarının sonuç verdiği ifadeedilerek, Karpaz Yarımadası çevresinin incelendiği, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve uydu görüntüleri başta olmak üzere, gelen tüm ihbarların değerlendirildiği, 2 Eylül 2021 tarihi itibarı ileKKTC karasuları ve kıta sahanlığında hiçbir kirliliğe rastlanılmadığıifade edildi.

Dün sabah saat 09.00’dan akşam 18.30’a kadar, 4 gemi ile Karpaz Yarımadası çevresinde, İHA, uydu görüntüleri ile gelen tüm ihbar noktalarında tarama ve inceleme gerçekleştirildiği, yapılan tarama ve inceleme sonucunda, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı kaynaklı herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı bilgisi verildi.