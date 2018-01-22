"Bölgede üretim can çekişiyor, hayvancılık can çekişiyor"

Halk Meclisi 2018 yılının ilk programını Yeni Erenköy’e bağlı Yeşilköy’de gerçekleştirdi. Köy kahvehanesindeki programa çok sayıda bölge sakini katıldı. Bölgesel sorunların damga vurduğu programda, kırsal kesim arsaları ve üretimde yaşanan açmaza dikkat çekildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı ve Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa UBP Milletvekili Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Mesut Genç’in yanı sıra bazı köy muhtarları ile Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan da katıldı.

Programda konuşan bölge sakinleri, Diyalog Tv’nin kimsenin ilgi göstermediği Karpaz bölgesinde böylesi bir program gerçekleştirdiği için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sonuç Cevizci'nin derlediği habere göre; sorunlarını anlatan bölge sakinleri, üretimin can çekiştiğini, küçükbaş hayvancılığın bittiğini, patates üretiminde sıkıntılar yaşandığını, kırsal kesim arsalarının dağıtımında adaletsizlikler olduğunu, gençlerin büyük çoğunluğunun işsiz olduğunu dile getirdi. Köy halkı, en kısa zamanda hükümetin kurulmasını temenni ettiklerini ve yeni gelecek yönetimin sorunlarına eğilmesini beklediklerini ifade etti.

Perol Mavili ( Yeşilköy Muhtarı):Hizmet bekliyoruz

Köy içerisinde geçen anayola kasis ve kamera konulmasını istiyoruz. Yazışmaları yaptık ancak bir kamera takıldı. Beş yıldır tabela var ama kamera yok. Kırsal kesim arsaları konusunda sürekli ertelendik. Vatandaş toprağını işliyor inşaat yapamaz, inşaat yapsa o zaman geçinemez, tarımı nerede yapacak. Köy yollarının yapılması için dilekçe verdik hiçbir cevap alamadık. Deniz yolumuzun yapılması için müracaat ettik ancak cevap yok. Patates üretimi yapılıyor, geçen yıl 80 kuruş maliyet çıktı 75 kuruş ödendik. Çiftçi nasıl ayakta duracak. Mazot katkısı da verilmedi. Harup altı hayvancılık vardı o da yok oldu. Küçük sorunlar bile çözülemiyor. Kırk yıl önce verilen arazilerin su, yol alt yapısı haritaya işlenmemiş ve vatandaş kavga ediyor. Köyümüzdeki ilkokulu kapatmaya çalışıyorlar. Üniversite yapılacak diye söz verildi. Beş bin dönümlük bir arazi verildi ancak bir faaliyet yok. Üniversite açılsaydı gençlere alan açılırdı, bölge canlanırdı.

Pınar Körük: Turizmde yerli istihdam sıkıntısı var

Gençler otellerde çalışıyor. Ancak büyük otellere yüzde 50’si Türkiyeli, yüzde 40’ı üçüncü ülke vatandaşları tercih ediliyor. Kıbrıslılara iş yok. Erenköy Sağlık Merkezi’ndeki doktorlar yeterli tedaviyi yapamıyorlar. Diş doktoru var, kanal tedavisi için Lefkoşa ya da Gazimağusa’ya gitmemiz gerekiyor. Dolgu yapacak malzemesi yok doktorun. Bir çözümü olmalı bu sorunların.

Yılmaz Güler: 5 aydır maaş alamıyoruz

Belediye çalışanıyım, 5 aydır maaş alamıyoruz. Siyasilerin hiçbiri ‘ne yiyip ne içeceğiz” derdine düşmedi. Ülkemizde bir sürü genç işsiz geziyor, yurt dışından çalışan getiriyorlar. Halkımıza tembel yakıştırması yaptılar. Günlük 8 saat çalışma süresinde çalışır bu halk. Devletin verdiği sulu tarla üzerine ev yaptım. Devlet spora biraz yatırım yapsa çok iyi olur. Vatandaşın iyi şekilde yaşamasını sağlamak gerekiyor. Geçen yıl 68 bin turist geldi adamıza en az 40 bini Karpaz’a gitti. Karpaz’da burun yolu, çöpler rezilliğimizi ortaya koydu. Ziyarete gelip de çöpünü ovada bırakanlara sesleniyorum; çok ayıp. Turistlere bir tuvalet bir duş koyulması zor mu?

Tuncer Bayram : Arsa dağıtımında sıkıntı var

Puanları bize devlet niye verdi. Gönüllü askerlik yaptık iki yıl ve bir harnup dalım yoktur. Müracaatımız geçersizmiş, veremezlermiş bize. Erenköy’de çıktı bize sarı şerittir dediler orası. Başka birisi aldı, sattılar apartman diktiler. Bu vatan için bizde savaştık ancak yabancılar alıyor yerleri.

İsmail Konat: Kuyular susuz kaldı

Kırk yıldır buradayım çiftçilikle uğraşıyordum. Bir arkadaşla kullandığımız kuyuyu ortak aldılar bizden ve susuz bıraktılar bizi. Bakanlıktan izin aldık, kendi paramla kuyu kazdım ama elektrik bağlamıyorlar. Dört aydır Erenköy Belediyesi’nden maaş alamıyoruz.

Alican Avcı: Patates üretimi yerlerde

Bölgemizde turizm var, büyük oteller işletiliyor. Bölgemizdeki bayanlar oralarda çalışıyor. Otellerde yurt dışından gelenler çalıştırılıyor. Tarımla uğraşıyorduk ancak maliyetler yükseldi, patatesi bile üretilemiyoruz. Patatesin kilosu 2 liraya geliyor bölgemize, üretim yapılamıyor. Bütün kuyularda elektir sorunu vardır. Her kuyu için 40 bin TL maliyeti olan ayrı trafo istiyorlar. Bölge gençlerinin arsa ihtiyacı vardır. Verilen arsalar işaretlenmedi bile. Ziyamet köyüne su tonu 5 TL’den satılıyor.

Hasan Deprem: Yeni hükümet erken kurulmalı

Erenköy bucağında üç yıldır resmi dairelerde tamiratlar yapılacaktı, fakat yarım kaldı.

Bir an önce hükümet kurulur belki de yapılması gerekenler yerine getirilir.

Göksal Hachasanoğlu (Siphai Köyü Muhtarı): Çöpler toplanmıyor

Dört yıldır muhtarım dördüncü hükümet kuruluyor. Bazı işler için dosyalar bekliyor bir gelen diğerinin işini beğenmiyor. Lefkoşa’ya çadır kamp kurmak lazım ki hizmetleri de buralara getirebilelim. Sorunlara çözüm önerisi gerekiyor. Çöpler toplanmıyor, otlar kesilmedi geçen yıldan. Hizmet bekliyoruz.

Mustafa Yüzügülen: Maliyet sıkıntısı var

Karpaz bölgesi olarak mağduruz. Lefkoşa da bir ev 150 bin TL’ye mal oluyorsa bu bölgedeki vatandaş 170 bin TL’ye mal ediyor. Köy içerisinde yolunun sağında ev yapabiliyor soldan yapamıyor. Eşekler ekinlere geliyor, zarar veriyorlar.

Cuma Onbaşı: Bazı sorumlulukları almamız gerekiyor

Seçim önce isyan ediyoruz ancak irademizi sandığa yansıtamıyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı çözümler bekliyoruz. Vatandaş olarak bazı sorumlulukları almamız gerekiyor. Neyi görmek istediğimizi iyi analiz etmemiz lazım. Aynı yönetimlerle sonuca ulaşamayız.

Ümit Güngör: Kadrolar seçim döneminde doluyor

Her gün sabah Lefkoşa’ya gidip geliyorum. Yaklaşık üç yıldır orada çalışıyorum. Çalıştığım dairenin de üç bölgede şubesi bulunuyor. Defalarca dile getirdim daha yakın bir yere gelmek için. Her seferinde ‘sen buraya bilerek geldin’ diye cevap aldım. Tek suçum sınava girip kadrolu işe girmem oldu. Arkamda dayım olsaydı bu yolu çekmezdim. Kamu Hizmeti Komisyonu belki münhal açarda kadromla başvururum daha yakın bir yere gelirim. Kadrolar seçim döneminde geçici kılıflarla dolduruluyor.

Kadir Yarıkkaya: Emirname kalkmalı

Karpaz’da emirnamenin kalkması lazım. Mahrum bir bölge kaldı. Gençler her şeyden mahrum.

Emin Fırat: Nasıl bir adalet var

1976 yılında Muş’tan geldim buraya. Doğu’dan geldiğim için fakirlik ve hizmetin ne olduğunu biliyorum. Eğer biz zengin olursak siyasilerin yüzüne bakmayız. Fakir olduğumuz için seçim zamanı söz veren siyasilerin peşinden koşarız. Köy Kooperatifine Lefkoşa’dan çalışan aldılar. Bankadan açığı çıkan adam müdür oldu. Nasıl bir adalet var.

Alpay Orhan: Üretici üretmek istiyor

Yeni hükümet bir an önce kurulmalı. Üretim can çekişmeye başladı. Üreticinin mandıralarında sıkıntılar var. Bölgede bir tek patates üretimi kaldı. Üretici üretmek istiyor. Yumurtayı kıramazsınız omlet yapamazsınız. Küçükbaş hayvancılık dünyada yükselen bir değer konumuna geldi bizde ise bölgelerde küçükbaş hayvancılık kalmadı. Mandıraların ruhsatı yok. Doğrudan gelir desteklerinin parası devlette duruyor ödenmedi. Mandıraların tamiratı ve modernleşmesi için hibe programları devreye sokulmalı.

Zorlu Töre: Üretimi yerinde desteklemeliyiz

Üretimde olan bir bölgeydi ama yıllar içerisinde azaldı. Bölgede üretimi teşvik etmek için tedbirler alınması gerekiyor. Gümrük, ithal ve imar faaliyetlerinden bölgenin de yararlanmalı. Bu bölgeler müzakere süreci devam ettiği sürece yatırım yapılmıyor. Emirnamenin kaldırılması gerekiyor. Garantiler kalkarsa Kıbrıs adası Girit’e döner. Rum tarafı Trük askerinin adadan gitmesini istiyorlar. KKTC sularını ve yeraltı sularını da kendilerine bağlamaya çalışıyor. 1974’de Mutlu Barış Harekâtı ile adaya barış gelmiştir. Kendi devletimizde üretimi yerinde desteklemeliyiz.

Mesut Genç: Bir çözüm elde edilmedi

Kırk yıldır bu ülkeyi başkaları yönetmiş gibi çözülebilecek sorunların var olduğunu söylüyorlar. Bol keseden atmayalım yıllarca aynı hükümetler geldi geçti. Bir çözüm elde edilmedi.

Ali Nalbant: Kooperatif köy halkınındır

Hükümetin Yeşilköy Kooperatifi’nden elini çekmesini istiyoruz. Siyasi partilerin, başbakanın değil bu kooperatif köy halkınındır.

Biray Hamzaoğluları: Kamu reformu şart

Köydeki kooperatife siyaset elini uzatıyor. Partilerin adamları gider gelir. Ayakta kalamadı kooperatif batırdılar. Köy sorunları köy halkı ile çözülmeli. Kaleburnu –Sipahi yolu ihale ettirildi ancak bitirilemedi. Hükümet kurulana kadar Erenköy Belediyesi’nin maaş ödeme sıkıntısı sürecektir. Sipahi deniz yolunda 6-7 tane su motoru var. Proje ile elektrik giderse insanlar ucuz üretim yapabilir. Kamu reformunun öncelikle yapılması gerekiyor. Devlet dairelerinde memur yok. İstikrarlı temiz bir hükümet kurulmalı.