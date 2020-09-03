“BÖLGEDEKİ GERGİNLİĞİ GİDERMENİN EN AKILCI YOLU DİYALOGDUR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rum yönetimiyle ilgili silah kararının barışa değil, gerilime hizmet ettiğini kaydetti.

Fransa’nın Rum Yönetimi ile askeri faaliyete girmesinin de barışa ve huzura hizmet etmediğini belirten Özyiğit, “Bölgede bu tür gerginliği artıracak adımlara değil, tam tersine barışa, çözüme hizmet edecek huzura katkı sağlayacak kararlara ihtiyaç var. Gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin en akılcı yolu diyalogdur” dedi.

“BÖLGEDE ASKERİ UNSURLARLA SİLAHLAR ÇOĞALDIKÇA, ÇÖZÜM GÜÇLEŞİYOR”

Özyiğit, yazılı açıklamasında, ABD’nin savunma amaçlı silahların Rum Yönetimi’ne satış kısıtlamasını 1 Ekimden 30 Eylül 2021’e kadar kaldırması kararını değerlendirdi, “Bölgede askeri unsurlar ile silahlar çoğaldıkça, çözüm maalesef güçleşmektedir” dedi.

Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta, bölgede ihtiyacın savaşa değil barışa yatırım olduğunu kaydetti ve başta ABD olmak üzere Kıbrıs 'ta ve Doğu Akdeniz’de silahlanmaya katkı koyan tüm ülkelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

“EN AKILCI YOL DİYALOGDUR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gerek Kıbrıs, gerekse Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge tartışmaları üzerinden oluşan gerginliği gidermenin en akılcı yolunun ise diyalog olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bu ortak zenginliklerin gerginlik değil iş birliğine hizmet etmesi gerektiğini, bunun yolunun da diyalogdan geçtiğini ifade etti.