Bölgelerde eğitimler sürüyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen ve bir ilk olan Çocuk Atletizmi Projesi’nde bölgelerde organize edilen atletizm şenlikleri başladı.

Geçtiğimiz hafta bölgelerde çocuklara projeyi aktaracak eğitimcilerin eğitilmesinin ardından ilk şenlik dün Erenköy’de yapıldı. İlk kez hayata geçirilen proje kapsamında atletizm branşının geliştirilmesi ve küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapma alışkanlığının kazandırılması amaçlanıyor. Bu bağlamda Erenköy Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Erenköy İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu ve Çayırova İlkokulu katılım gösterdi.

Cuma günü Lefkoşa ve Girne’de şenlikler düzenlenecek

Şenlik havasında düzenlenen seçmeler neticesinde ikinci durak Lefkoşa ve Girne bölgeleri olacak. 12 Nisan Cuma günü Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda, Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Atletizm Çocuk Şenlikleri düzenlenecek. 17 Nisan Çarşamba günü Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki şenliklerin ardından 26 Nisan Cuma günü Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.