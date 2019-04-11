Bölgelerde eğitimler sürüyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından hayata geçirilen ve bir ilk olan Çocuk Atletizmi Projesi’nde bölgelerde organize edilen atletizm şenlikleri başladı.
Cuma günü Lefkoşa ve Girne’de şenlikler düzenlenecek
Şenlik havasında düzenlenen seçmeler neticesinde ikinci durak Lefkoşa ve Girne bölgeleri olacak. 12 Nisan Cuma günü Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda, Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Atletizm Çocuk Şenlikleri düzenlenecek. 17 Nisan Çarşamba günü Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki şenliklerin ardından 26 Nisan Cuma günü Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 1. Atletizm Çocuk Şenliği gerçekleştirilecek.