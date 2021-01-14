BÖLGEYE GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRİLECEK 

Bahar SANCAR

Dipkarpaz Belediye Meclisi dün akşam bir toplantı gerçekleştirerek, Dipkarpaz köyünde halkın refahı ve toplumsal huzurunu bozan olumsuz davranışları kınadı. Belediye meclisi köyde denetimin daha verimli sağlanması, herhangi bir olumsuz durumda güvenlik güçleri e belediye çalışanlarını denetim ve önlem alma konusunda rahatlatmak, sorunlara karşı caydırıcılık oluşturacak ivedi önlemleri almak, köyde belirtilen yerlere kamera konulması ve koyulacak kameralarla ilgili Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’a alım konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verdi.