Bolu'da çıkan yangında Kıbrıs Gazisinin evi yandı

Merkeze bağlı Sarıkadılar köyünde Kıbrıs gazisi Mahmut Bozkurt'un 2 katlı ahşap evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa bir süre içerisinde büyüdü ve bitişikteki Erdoğan ve Abdullah Erten'e ait 2 katlı ahşap eve sıçradı.

Köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi ve kümes hayvanları ile ahırdaki büyükbaş hayvanları yanmaktan kurtardı.

Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan, Bolu ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı. Yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta tıbbi müdahalede bulunuldu.

Yangında Bozkurt'un konutu ile bitişiğindeki Erten ailesinin evi tamamen kül oldu.