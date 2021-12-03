Bora Akkuş ta Aday

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Ulusal Birlik Partisinden Gazimağusa milletvekili aday adayı oldu.

Başvurusunu genel merkezde Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na yapan Bora Akkuş’un kısa özgeçmişi şöyle;

1968 yılında Amasya’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Gazimağusa’da tamamladı.

1986-1990 yılları arasında İnönü Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bilim Lisans ve 2018-2020 yılları arasında Açık öğretim Fakültesi “ Yerel Yönetimler” bölümünü bitirdi.

1992 yılında Meslek hayatına başladı. 12 yıl Matematik öğretmenliği, 10 yıl Okul Müdür muavinliği yaptı.

2013 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğüne atandı. 1 yıla yakın görev yaptıktan sonra, 1 yıl müşavir olarak kaldı.

2016- 2019 yılları arasında İstanbul Başkonsolosluğu Eğitim Kültür Ataşesi olarak İstanbul’a atandı.

Ersin Tatar hükümeti döneminde Başbakanlık Daire Müdürlüğüne getirildi. Bir yıldan fazla görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamlığına atandı, halen bu görevi sürdürüyor.

Akkuş, evli ve 3 çocuk babası...