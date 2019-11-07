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Bora Altıntaş Yunanistan'da Göğsümüzü Kabarttı

07 Kasım 2019 Perşembe 13:41
Bora Altıntaş Yunanistan'da Göğsümüzü Kabarttı

Yunanistanda her yıl düzenlenen Balkan Ülkelerinden gelen katılımcıların da yarıştığı BMX yarışması 27 Ekim 2019 tarihinde Selanikte gerçekleşti. Ülkemizin genç yeteneği Bora Altıntaş’ın da katıldığı ve her yıl bireysel olarak düzenlenen yarışma, bu yıl İngilterede Eylül ayında gerçekleşen ‘Battle of Hastings’ formatında düzenlenerek BMX sporlarına bölgede farklı bir heyecan kattı.

Adını 1066 yılında İngilterenin Hastings kasabası yakınlarında Fransız Normanlar ve Anglo -Saxonlar arasında geçen meydan muharebesinden alan yarışmanın formatında 4 kişilik takımların tam bir savaş niteliğindeki performans sergilemeleri vardı. Yarışmaya katılacak olan Petinari isimli ekipten takımlarında yarışmak için davet alan Bora yarışmada müthiş bir performans segileyerek seyircileri resmen büyüledi. Sosyal medya hesabından yarışmadaki serisini yayınlayan Boranın yüksek teknik sürüşlü  performansı Petinari takımının şampiyon olmasında çok önemli rol oynadı.

Bölge ülkelerinden gelen üst düzey yarışmacıların da boy gösterdiği yarışma ile ilgili konuşan Bora Altıntaş, başarısının kendisine ait olan skateparkta yaptığı günlük 5 saat antreman, düzenli beslenme ve disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu vurguladı. Yarışmanın hemen sonrasında İngiltereden gelen bir sponsorluk sayesinde tamamen uluslararası bir sürücü olmanın verdiği heyecanı yaşadığını da belirten Bora ülkemizdeki extreme sporların gelişmesine koyduğu katkıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. BMX Türkiye ekibi ve FIBERA BMX tarafından da uzunca bir süredir desteklenen ve desteklenmeye de devam edecek olan Bora sponsorlarına ve katkıları için ailesine teşekkür ederken bundan böyle ünlü BMX markası BSD için süreceğinin de duyurusunu yaptı. Bilineceği üzere Bora Temmuz ayında İngiltere’nin Bristol şehrinde düzenlenen uluslararası NASS BMX yarışmasında ilk 10 arasına girerek 6. lık elde etmişti. İngilterede elde ettiği başarıdan sonra uluslararası arenada çok ilgi görmeye başladığını anlatan Bora hedefinin sponsorları tarafından kendi adına bir imza bisiklet üretilmesinin sağlanabileciği bir seviyeye gelmek olduğunu belirtti. Şubat ayında Estonya’nın Talin şehrinde yapılacak olan sezonun en önemli yarışmalarından biri olan ‘SIMPLER SESSION’ yarışmasına kabul edilen Bora yarışmada tüm dünya ülkelerinden en iyi yarışmacılarla birlikte ayni platformda olacak. 

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Son Güncelleme: 07.11.2019 13:58
Anahtar Kelimeler:
Bora Altıntaş
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