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Bora'dan KKTC'yi tanıtma yönünde adım atma çağrısı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
Bora'dan KKTC'yi tanıtma yönünde adım atma çağrısı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı gerçek barış anlamına gelecek KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum Yönetimi’ne KKTC’yi tanımaları gerektiğini söylemeye davet etti.
Yılmaz Bora, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukukta, büyük ve küçük devletler arasında eşitlik ilkesinin geçerli olduğuna dikkat çekerek,  Birleşmiş Milletler sözleşmesinde bu ilkenin açıkça vurgulandığını söyledi. 
Buna karşılık “Federasyonlar” ve “Konfederasyonlarda” eşitlik ilkesi bulunmadığını ifade eden Bora,  böyle bir ilkenin bulunduğu uluslararası her hangi bir sözleşme olmadığını vurguladı. 
Kıbrıs’ta 51 yıldır federasyonda ısrar edilerek çözüme ulaşılamadığını savunan Bora, “Çünkü Türk tarafı siyasi eşitlikte ısrar ederken Rum tarafı ise Kıbrıs Türk halkını eşit olarak görmeyip azınlık statüsünü ileri sürerek çözümü engellediği bilinmektedir. Bu durumda eğer biz gerçekten ve samimi olarak siyasi eşitliğe büyük önem veriyorsak ve bu bizim kırmızı çizgimizse Federasyon veya Konfederasyon görüşünü terk ederek iki ayrı devletin yan yana, bir birini tanıyarak ve dostça yaşaması ilkesini benimsememiz gerekir” dedi.  
Bora açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Doğru bir tanıtım yapılırsa Kıbrıs’ta 51 yıldır devam eden görüşmelerin ‘iki eşit taraf’arasında sürdürülmesi ve 45 yıldan beri iki ayrı kesimde, iki ayrı idarenin varlığı siyasi eşitlik olduğunu ve bunun barış getirmiş olduğunu kabul eden devletlerin de KKTC’yi tanıyarak iki devleti eşit konuma getirmeleri gerekir. Bunu yapmayarak Federasyonda ısrar edilmesi halinde kavga içinde bir devlet oluşacak büyük anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacaktır.”

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Son Güncelleme: 17.07.2019 12:32
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberAtmaAdımKKTCBora
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