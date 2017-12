Bora: "Geriye dönüşü zorlamak savaş sebebi olur"

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, iki devletli çözümün her iki halkın barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için son bir fırsat olduğunu belirtti. Bora, “Kıbrıs Türk halkı yeterince bedeller ödediğinden başka bir seçeneği düşünmeye olanağından yoksun bırakıldığından son çare iki devletli çözümdür” dedi.



Yılmaz Bora, Rumların ısrarlı şekilde garantiler kaldırılarak,“Enosis”in önünde engel olarak görülen Türk askerinin adadan gitmesini istemeye devam ettiklerini ifade ederek, Rumların 21 Aralık 1963’de uygulamaya koydukları “Akritas” planı uyarınca Kıbrıs’ta gayrimeşru bir şekilde bulunan on binlerce Yunan askeriyle ilgili tek bir kelime dahi edilmediğini söyledi.



Bora, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’ta yıllardan beri gayrimeşru bir şekilde bulunan on binlerce Yunan askerinin katkıları, silah zoru ve terörle gasp ederek, cumhuriyetin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını dışladıkları gerçeğinin ortada olduğunu kaydetti.



“Kıbrıs’ta haklı ve meşru bir şekilde bulunan Türk askerinin adadan gitmesini istemenin gerçek dışı, sahte ve entrikalara dayalı siyasetlerinin bir gereği” ifadelerini kullanan Bora, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“15 Temmuz 1974 Rum ile Yunan’ın ‘ENOSİS’ amaçlı darbesi ve bu darbeden kurtulup, soluğu BM Güvenlik Konseyi’nde alan Makarios, 19 Temmuz 1974’de yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın Yunan ordusunun işgali altında olduğunu haykırır. BM’den yardım istediğini, Atina’daki bir Temyiz Mahkemesi’nin 1979’da Kıbrıs ile ilgili aldığı kararın(21Mart 1979 tarih ve 2658/79 sayılı kararı) Kıbrıs’ta çıkan savaşın sorumluluğunun Yunan Subaylarında olduğu ve Türk müdahalesinin ise uluslararası hukuka uygun olduğu görüşüne yer verir. Kıbrıs’ta yaşanan gerçekleri apaçık ortaya koymuştur.”



Bora, Nüfus Mübadele Antlaşması ile iki ayrı halktan oluşan, iki bölgenin oluştuğu ve 1977-1979 Doruk Antlaşmaları ile bu iki bölgenin teyit edildiğini, “İki Devletli” çözüme sağlam ve değiştirilmesi mümkün olmayan kalıcı zemini hazırladığını ifade etti. Bora, “Geriye dönüşü zorlamak savaş sebebi olur ki bu da akıl kârı olamaz” ifadesini kullandı.



Yılmaz Bora şöyle devam etti:

“Her iki halkın barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için son bir fırsattır. Kıbrıs Türk halkı yeterince bedeller ödediğinden başka bir seçeneği düşünmeye olanağından yoksun bırakıldığından son çare ‘iki devletli’ çözümdür.