Bora: “Hala federasyonun savunulması hem üzücü, hem de utanç verici”

Bora, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamasında, “BM Genel Sekreteri’nin her zaman olduğu gibi tarafları dinleyerek ortak bir görüşe sahip olup olmadıklarını saptayacağı, her iki tarafın da kendi çıkarlarını düşünerek görüşlerini ortaya koyacağı aşikârdır” ifadesini kullandı.

Bora şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorununun ortaya çıkışına ve yıllardan beri aranan çözüme ulaşılamamasının gerçek nedeni ve sebebinin karşı tarafın Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhakı gayesine dayandığını görmemek, anlamamak mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklere rağmen ve 58 yıldır eşit ortağı bulunduğumuz devletten bizi silah zoru ve terörle dışlayan ve hala aynı zihniyeti devam ettiren gayri meşru terörist bir idarenin sözde savunduğu federasyonu, iki devletli çözüme tercih ederek federasyonu savunanların aramızdan hala çıkması hem üzücü hem de utanç vericidir”