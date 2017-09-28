Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102060
ALTIN
147.326
DOLAR
3.5650
STERLİN
4.7855
EURO
4.1973
'2 bin yıllık oyuncak' bulundu
2 bin yıllık oyuncak bulundu
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı

Bora: "Hükümetimizin verdiği vatandaşlıkları sorun yapmak doğru değil"

Bora, “siyasi eşitliğe ve ayrı iki egemen devlete dayalı bir çözüme yanaşmayacağı kesin olan Rum'u beklemeye gerek olmadığını" ifade etti.

28 Eylül 2017 Perşembe 14:39
Bora: "Hükümetimizin verdiği vatandaşlıkları sorun yapmak doğru değil"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora,  “siyasi eşitliğe ve ayrı iki egemen devlete dayalı bir çözüme yanaşmayacağı kesin olan Rum'u beklemeye gerek olmadığını,  çözümü bekleyerek zaman kaybetmeden Türkiye ile daha çok  ortak projelere yönelmek gerektiğini” ifade etti.

Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Onlar varlığımıza açık saldırılarda bulunurken bizler hareketsiz kalamayız “ diyerek, devlete ve ona her türlü desteği sağlayan ana vatan Türkiye ile  birlikte hiç geriye dönüp bakmadan içteki sorunlara çare üretmenin elde olduğunu ifade etti.

İçte bazı küçük meseleleri büyülterek halkın huzurunu bozmaya gerek olmadığını belirten Bora, “Karşı toplumun nüfusunu dikkate almayarak hükümetimizin verdiği vatandaşlıkları sorun yapmak doğru olmadığı gibi haklı bir nedeni de yoktur” dedi.

Güney'deki idarenin gayri meşru ve  Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil etmediği gerçeğinin  asla göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Bora, “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkı silah zoru Ve terörle dışlandığını Ve ayrı Egemen bir halk olarak Kendi Devletini kurma hakkını elde ettiğini her zaman telaffuz etmemiz gereken bir gerçektir” dedi..

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken egemenliğin iki ayrı halka verildiğinin de unutulmaması gerektiğini kaydeden Bora, haklı, suçsuz ve masum olanın  Kıbrıs Türk halkı olduğunu vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSO: "Bu eleştiriler bilinçli yapılıyor"
KTSO: "Bu eleştiriler bilinçli yapılıyor"
CTP Güzelyurt İlçesi Ocak kongrelerine başladı
CTP Güzelyurt İlçesi Ocak kongrelerine başladı
Berova Kyrenia Offroad Derneği'ni kabul etti
Berova Kyrenia Offroad Derneği'ni kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim