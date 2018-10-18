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Bora: “Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Zamanıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği  Başkanı Yılmaz Bora, “Kıbrıs’ta iki devletli çözüm zamanıdır ve her iki halkın olduğu kadar da iki ana vatanın, Türkiye ile Yunanistan için de çok yararlı sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:02
Bora: “Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Zamanıdır”

Yazılı bir açıklama yapan Bora, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı, sözde Güzelyurt Belediye Başkanı, Rum Başkanlık Müsteşarı Palmas ve Anastasiadis’in açıklamalarını eleştirdi.

Sürdürülen görüşmelerde ve yapılan temaslarda Kıbrıs’ta yaşanan gerçeklerin sanki yaşanmamış gibi bir  izlenim yaratılmak istendiğini belirten Bora açıklamasında, “Bugünkü yapı Rumların sebep oldukları ve kendilerinin yarattıkları kökleşmiş bir yapıdır. 55 yıldır iki halkın iki ayrı yönetimleri vardır. Bu iki ayrı halkın 44 yıldan beri oluşturduğu iki ayrı idare 1975 nüfus mübadelesi ile iki ayrı bölgede Kuzey’de Türkler, Güney’de Rumlar olmak üzere kökleşmiş ve halen devam etmektedir. Geriye dönüş imkanı kalmamıştır” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz BoraKıbrıs TMT Mücahitler DerneğiçözümHaberGündemKıbrıs
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