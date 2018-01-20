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Bora: "Meclis’te yapacağınız yemine bağlı kalın"

Bora, Rumların silahlanmaya devam ederken, KKTC’de bir siyasi parti yetkilisinin “adanın askersizleştirilmesinin temel hedefleri olduğunu” açıklamasının “üzücü, hem de düşündürücü” olduğunu belirtti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
Bora: "Meclis’te yapacağınız yemine bağlı kalın"
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, milletvekillerine, Meclis’te yapacakları yemine sadakat ve bağlılıklarını kararlılıkla ortaya koyarak, kişisel ve parti çıkarlarını bir kenara bırakarak, en kısa sürede devlete ve Anavatana dört elle sarılacak hükümet oluşturmaları çağrısını yaptı. 

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Rumların silahlanmaya devam ederken, KKTC’de bir siyasi parti yetkilisinin “adanın askersizleştirilmesinin temel hedefleri olduğunu” açıklamasının “üzücü, hem de düşündürücü” olduğunu belirtti. 

Yazılı bir açıklama yapan Bora, BM ve AB’yi de eleştirerek, “haklıdan yana tavır koymadıklarını” , telkin ve önerileri ile yönlendirmelerinin dikkat alınmaması gerektiğini ifade etti. 

Rumların Kıbrıs’ın etrafındaki denizlerde sondajları sürdürdüklerini, yapılan ikaz ve uyarıları dikkate almadıklarını belirten Bora, “Rumlarla eşit düzeyde ortak bir devlette anlaşmaya ulaşmamız asla olası değildir” ifadesini kullandı. 

Bora şunları kaydetti: 

“KKTC devletini, tüm kuruluş ve yetkililerin ve de bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşlarımızın bizlere barış, huzur ve güven içerisinde bir yaşamı sağlayan Devletimize ve Anavatanımıza sarılmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur ve olamaz. Kıbrıs’ta yaşanan ve devam eden süreçler ve de yakın tarihimiz önümüzü ve yarınımızı apaçık ortaya koymaktadır. Parolamız Anavatan Türkiye’nin teminatı altında sonsuza dek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır.” 

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