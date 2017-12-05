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Borak: "Dipkarpaz üzerinden siyaset yapmayın"

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı açıklamada, son günlerde, genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz bölgesinde bulunan Altın kumsal ile ilgili basında çıkan ‘’Peşkeş’’ iddialarının köy halkını oldukça tedirgin ettiğini belirtti.

05 Aralık 2017 Salı 12:10
Borak: "Dipkarpaz üzerinden siyaset yapmayın"
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Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği, hiçbir siyasi partinin, Dipkarpaz üzerinden siyaset yapmamasını isteyerek, yapılması gerekenin, bölge çıkarlarını öncelik edinen ve halkın refahı uğruna sosyal devlet olma gerekliliğini yerine getiren devlet anlayışı olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı açıklamada, son günlerde,  genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz bölgesinde bulunan Altın kumsal ile ilgili basında çıkan ‘’Peşkeş’’ iddialarının köy halkını oldukça tedirgin ettiğini belirtti.

Dipkarpaz halkının, yıllardır yaşadığı ve emek verdiği toprakların yabancı sermayeye verilmesi söylentilerine dahi tahammül edemez duruma geldiğini söyleyen Borak, “Daha önce yazılı basında ve farklı televizyon programlarında dile getirdiğimiz gibi; Dipkarpaz’ın içinde barındırdığı tarihi dokuya, doğa güzelliklerine uygun şekilde ‘Eko- Agro’ turizm yapılarak geliştirilmesi gerektiğini savunmaktayız” dedi.

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