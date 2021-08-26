Borak: Tüp gaza zam yaptınız da tüp niye yok arkadaş

Ülkede yaşanılan tüp gaz sıkıntısına tepki gösteren Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, insanların yemek yapmak için dışarıda ateş yaktıklarını ifade ederek, “Eko Turizmin Başkentiyiz de, Bu Kadar da Değil! Böylesi Bir Dönem; Ne Gördük, Ne de Yaşadık” şeklinde konuştu.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Tüp Gaza Zam Yaptınız da, TÜP NİYE YOK ARKADAŞ!

Dipkarpaz’da İnsanlar, Yemek Yapmak İçin Dışarıda Ateş Yakmaya Başladı.

Tamam! Eko Turizmin Başkentiyiz de, Bu Kadar da Değil!

Böylesi Bir Dönem; Ne Gördük, Ne de Yaşadık.