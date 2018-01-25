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Boran Kültür Merkezi, Sendikal Platform’un yarınki eylemine destek belirtti

Boran Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Afrika gazetesine yönelik saldırı eleştirildi ve yaşananların ülkenin dış güçlerin ve sömürgecilerin gözetiminde olduğunu kanıtladığı savunuldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 23:36
Boran Kültür Merkezi, Sendikal Platform’un yarınki eylemine destek belirtti
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Boran Kültür Merkezi, Sendikal Platform’un anti-demokratik uygulamalar sonrası aldığı eylem kararına tam destek verdiğini açıklayarak, tüm ezilen, emekçi halkı yarın saat 17.00’de Dereboyu’ndan başlayacak eyleme katılmaya çağırdı.

Boran Kültür Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Afrika gazetesine yönelik saldırı eleştirildi ve yaşananların ülkenin dış güçlerin ve sömürgecilerin gözetiminde olduğunu kanıtladığı savunuldu.

Boran Kültür Merkezi, grevlerde ve demokratik eylemlerde veya en basit bir ortamda bile emekçilere müdahale eden güvenlik güçlerinin cumhurbaşkanına saldırıyı dahi önleyemeyecek halde olduğunu gözler önüne serdiğini ileri sürdü.

Boran Kültür Merkezi açıklamasında, Kıbrıs’ta yaşayan ister Kıbrıs ister Türkiye ister başka memleketlerden tüm işçiler, emekçiler olarak hedeflerinin emeklerinin sömürülmediği, faşist saldırılara maruz kalmadıkları, karanlık güçlerin egemen olmadığı yepyeni bir coğrafyada yaşamak ve insanca bir düzen kurmak olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada “Haydi eyleme! Haydi mücadeleyi yükseltmeye!” ifadeleri de kullanıldı.

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