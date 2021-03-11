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"BORÇ ERTELEMEDE FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEYECEK"

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarlar doğrultusunda, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2021 Perşembe 12:08
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"BORÇ ERTELEMEDE FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEYECEK"

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olarak, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarlar doğrultusunda, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BORÇ ERTELEMEDE ÇEŞİTLİLİK SAĞLANDI
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname ile ödeme güçlüğü çeken kişilerin borçlarının yeniden yapılandırılması hakkında detayları paylaşan Önal, öncelikle yapılandırma işlemlerinden ücret alınmayacağı bilgisini paylaştı. Taksitli kredilerde orijinal vadelerinin 6 ay uzatılması veya 6 ayı geçmeyecek şekilde taksit ertelemesine tabi tutulması, 6 ayda ödenmeyen taksitlerin kalan vadeye yayılması, ya da kredinin sona ereceği tarihin 6 ay uzatılması hem de 6 ayda ödemesiz taksit ertelemeli dönem sağlandığı bilgisini paylaştı. 
FAİZ ORANI DEĞİŞMEYECEK
Kredinin alındığı tarihte orijinal faiz oranı geçerli olacağını ve faiz artırımı yapılmayacağı bilgisini paylaşan Önal, taksit ertelemelerinde ve borç ötemelerinde faiz artırımı olmayacağının altını çizdi. Önal, kişilerin borç öteleme ve taksit erteleme işlemlerinin sistemden otomatik olarak yapılmayacağını kaydetti ve borç erteleme yapacak olan kişilerin bankalarına başvuruda bulunması gerektiğini aktardı. Bankalara başvuruların 30 Haziran tarihine kadar yapılabileceğini belirten Önal, kişilerin bu tarihi beklemeden en kısa sürede başvuru yapmaları tavsiyesinde bulundu. 
KOOPERATİF BANKALARI İÇİN DE ÇALIŞMA YAPILIYOR 
Söz konusu yasa gücünde kararnamenin kooperatifleri kapsamadığını söyleyen Önal, Kooperatif bankaları için de bir çalışma yapıldığını kaydetti. Dönen çeklerin ödenmesi için kullanılan krediler içinde ötelemeden faydalanacak.

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