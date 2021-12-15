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Borçlar yüzünden piyasa tıkandı

KTEZO Genel Koordinatörü Tulga, vatandaşların bankalara borcunu ödeyemediğini, zar zor ödeyenlerin ise harcamalarını kısmak zorunda kaldıklarından ekonomiye katkı yapamadıklarını söyleyerek, her şeyin tıkandığını vurguladı...

15 Aralık 2021 Çarşamba 11:55
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Borçlar yüzünden piyasa tıkandı
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, vatandaşların, işletmelerin ve piyasanın ekonomik açıdan ne kadar kötü bir durumda olduğundan bahsederek, ivedilikle bir müdahalenin şart olduğuna vurgu yaptı.

Tulga, özellikle döviz borcu olan işletme ve vatandaşların taksit ödeyemeyecek durumda olduğunun altını çizerek, 2 maaş alan bir vatandaşın bile taksitlerini ödeyemediğini söyledi.

Ülkemizde şu an en büyük sorunun borçlar olduğuna işaret eden Tulga, vatandaşların borçlarına para yetiştirebilmek için harcama yapamadığını ve ekonomiye katkı koyamadığını vurguladı.

Tulga, bu durumun her şeyi tıkadığını ve ekonomik çarkların artık dönmediğini ifade ederek, Türk Lirası borcu olanlar için de durumun iyi olmadığını belirtti.

Enflasyon oranının yüzde 20’lerde gösterildiğini, ama gerçek oranın yüzde 50’den fazla olduğunu kaydeden Tulga, her şeyin fiyatının en az yüzde 50 arttığını, bu durumun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerle vatandaşları büyük oranda etkilediğini söyledi.

Tulga, borçların ötelenmesi konusunun yine gündemde olduğunun altını çizerek, borçlar ötelenirken daha önce pandemi döneminde yapılan yanlışın tekrar etmemesine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ertelenen borçların faizlerinin üstlenilmesi gerektiğini söyleyen Tulga, ötelenen borcun faizlerinin işlemeye devam ettiğini, bu nedenle devletin ötelenen borç faizleri ile ilgili vatandaşlara katlı yapması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

 

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