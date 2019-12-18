Borcu olan tüm belediyelerin borçları yapılandırılacak

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bir süredir Maliye Bakanlığı’nda, borcu olan belediyelerle imzalanan protokollere geçtiğimiz gün, sırasıyla Akdoğan, Lefke, Esentepe, İnönü, Büyükkonuk ve Geçitkale Belediyeleri imza atarken, dün de Paşaköy Belediyesi ile protokol imzalandı.

Açıklamada, imzalanan protokollerle; borcu olan tüm belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılması yolunda önemli bir adım atıldığı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı’nda imzalanan protokollere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve belediye başkanları imza koydu. İmzalanan tüm protokollerde, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan da hazır bulundu.

TAK/BRT..